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stiri.md logostiri
16 Июля 2026, 19:36
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В Молдове выявили двух граждан Турции без вида на жительство

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выявил два случая нарушения режима пребывания в ходе проверок, проведенных в компании, занимающейся ремонтом дорог на севере Республики Молдова.

В Молдове выявили двух граждан Турции без вида на жительство.
В Молдове выявили двух граждан Турции без вида на жительство.

Речь идет о двух гражданах Турции, которые не смогли предъявить вид на жительство по требованию сотрудников ведомства, передает stiri.md

Проверки прошли 15 июля и были проведены сотрудниками Северного регионального управления ГИМ в рамках мероприятий по предупреждению и пресечению нелегальной занятости среди иностранных граждан.

По данным ведомства, проверки были направлены на контроль соблюдения законодательства о правовом положении иностранцев в Республике Молдова, а также на выявление возможных случаев нелегальной трудовой деятельности.

Источник
stiri.md logostiri
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