В Молдове выявили двух граждан Турции без вида на жительство.

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выявил два случая нарушения режима пребывания в ходе проверок, проведенных в компании, занимающейся ремонтом дорог на севере Республики Молдова.

Речь идет о двух гражданах Турции, которые не смогли предъявить вид на жительство по требованию сотрудников ведомства, передает stiri.md

Проверки прошли 15 июля и были проведены сотрудниками Северного регионального управления ГИМ в рамках мероприятий по предупреждению и пресечению нелегальной занятости среди иностранных граждан.

По данным ведомства, проверки были направлены на контроль соблюдения законодательства о правовом положении иностранцев в Республике Молдова, а также на выявление возможных случаев нелегальной трудовой деятельности.