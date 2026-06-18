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rupor.md logorupor
18 Июня 2026, 18:45
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В Молдове выделят гранты до 1 млн леев на проекты для пожилых людей

Одиннадцать некоммерческих организаций получили гранты на реализацию проектов, направленных на поддержку активного долголетия в Республике Молдова.

В Молдове выделят гранты до 1 млн леев на проекты для пожилых людей.
В Молдове выделят гранты до 1 млн леев на проекты для пожилых людей.

Программа призвана улучшить качество жизни пожилых людей через их вовлечение в социальную, экономическую и общественную деятельность, передает rupor.md

Сертификаты на получение грантов вручила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару в ходе торжественной церемонии. В этом году бюджет программы составляет 1 миллион леев.

«Хочу поздравить 11 организаций-победителей, которые сегодня получают сертификаты и будут реализовывать важные проекты для пожилых людей в наших сообществах… Мы говорим о Новоаненском, Флорештском, Леовском, Кагульском, Теленештском, Каларашском, Страшенском районах и муниципии Кишинёв… Каждый четвертый человек в Молдове старше 60 лет… Мы должны воспринимать пожилой возраст не как бремя», — заявила Наталья Плугару.

Министр подчеркнула, что концепция активного долголетия является одним из приоритетов ведомства и реализуется через государственную программу на 2023–2027 годы.

По словам Плугару, проекты включают развитие цифровых навыков, финансовую грамотность, участие на рынке труда, культурные и спортивные мероприятия, а также диалог поколений.

Программа малых грантов проводится уже в десятый раз. В этом году в конкурсе участвовали 50 организаций со всей страны.

Источник
rupor.md logorupor
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