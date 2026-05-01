В Китае впервые пожилых людей стало больше, чем детей.

К ноябрю 2025 года 15,87% от населения Китая в 1,4 млрд человек составляли пожилые люди. Доля детей достигает лишь 15,25%. Данные получили с помощью выборочного исследования, которое охватило более 20 млн жителей. Последняя национальная перепись населения в КНР проводилась в 2020-м, пишет scmp.com

Исследование также показало, что численность трудоспособного населения Китая сокращается. На долю жителей в возрасте 15–59 лет приходится 61,89% от общего числа жителей в стране. 10 лет назад показатель достигал 67,33%.

Эксперт по демографии Хэ Яфу отметил, что, исходя из этих данных, традиционная китайская модель ухода за пожилыми людьми оказалась под угрозой. В то же время растёт нагрузка на пенсионные выплаты.

Рождаемость в Китае упала до очередного рекордно низкого показателя. За год она снизилась на 17%. В стране зарегистрировали 7,92 млн новорождённых при 11,31 млн смертей.