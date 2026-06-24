В Молдове выданные в ЕC водительские права будут признаваться автоматически.

Все европейские водительские удостоверения станут действительными в Республике Молдова благодаря внедрению принципа взаимного признания и автоматическому приравниванию категорий.

Это важное изменение предусмотрено проектом постановления правительства, разработанным Агентством государственных услуг и продвигаемым Министерством внутренних дел в рамках подготовки к интеграции страны в европейское пространство. Новые правила радикально упростят жизнь водителям: процедура признания документов станет автоматической, без необходимости сдавать дополнительные экзамены или проходить лишние бюрократические фильтры, сообщает logos-press.md

Как следствие, ранее подписанные с европейскими странами двусторонние соглашения и дипломатические ноты будут постепенно аннулированы, чтобы избежать дублирования законов. Более того, после официального вступления Молдовы в ЕС Министерство иностранных дел обратится к Европейской комиссии с запросом включить и молдавские права в общеевропейскую систему эквивалентности, что обеспечит их автоматическое признание во всех странах Союза.

Параллельно с этим новые правила четко определяют статус документов, которые используются внутри страны. На сегодняшний день в Молдове остаются действительными только четыре образца водительских прав: удостоверения 1995 года (выданные без срока действия), образцы 2015 и 2019 годов (действующие 10 лет), а также новая модель 2025 года, запущенная в обращение 28 мая 2026 года.

В то же время права образца 2008 года окончательно утратили силу 1 сентября 2025 года и больше не дают права управлять автомобилем, как и старые документы советского типа. Тем не менее владельцы таких просроченных или советских прав не теряют свою квалификацию — они могут в любой момент без проблем обменять их на новые удостоверения через Агентство государственных услуг по стандартным правительственным тарифам.

Постановление вступит в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.