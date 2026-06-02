Молдаванин сделал фальшивые права после того, как настоящие отобрали за нетрезвое вождение.

Нарушитель пытался пересечь границу на автомобиле с молдавскими номерами, предъявив вместо оригинальных документов фотографию поддельного водительского удостоверения на мобильном телефоне, передает rupor.md

Инцидент произошел 31 мая около трех часов ночи на выезде из Румынии. Мужчина заявил румынским пограничникам, что просто забыл права дома, и в качестве подтверждения показал снимок документа, якобы выданного молдавскими властями в 2020 году. Однако в ходе детальной проверки выяснилось, что действительного водительского удостоверения у гражданина нет.

В ходе допроса мужчина признался, что еще в 2021 его лишили прав в Молдове за вождение в нетрезвом виде. Чтобы продолжить ездить за рулем, он самостоятельно смоделировал фальшивый документ на компьютере и сохранил его изображение в телефоне. В настоящее время румынские правоохранители ведут следствие по факту управления транспортным средством лицом без водительских прав, по окончании которого будут приняты соответствующие законные меры.