В Молдове водителям старше 70 лет ограничат срок действия удостоверений пятью годами

«В новых водительских правах, после внедрения европейской директивы, начиная с возраста 70 лет срок действия удостоверения составляет пять лет. И это обязательное требование. В некоторых европейских странах, которые относятся к этому очень серьезно, после 75 лет проверки проходят ежегодно или раз в два года. У вас могут быть права, но заключение врача может приостановить право на управление автомобилем», — заявил Мирча Ешану, сообщает Radio Moldova.

Напомним, что с 28 мая в обращение был введен новый образец водительского удостоверения, который включает 46 элементов защиты и QR-код, позволяющий мгновенно проверять подлинность документа, в том числе за границей.

В Европейском союзе не существует единого максимального возрастного ограничения для водителей, однако после достижения 70 лет срок действия водительских прав сокращается, и требуется их регулярное обновление. В Румынии водители старше 70 лет обязаны обновлять права каждые пять лет, а после 80 лет — каждые два года.