В Молдове иностранные работники получат новые трудовые права.

Молдова приводит свое трудовое законодательство в соответствие с европейскими стандартами, пересматривая права и доступ иностранных граждан к услугам по трудоустройству.

Власти предлагают четко разграничить категории иностранцев, которые могут пользоваться помощью Национального агентства занятости населения, чтобы обеспечить равное обращение с теми, кто обосновался или работает на территории нашей страны. Таким образом, иностранцы с правом на постоянное или временное проживание (в целях воссоединения семьи), лица без гражданства, бенефициары международной защиты, а также граждане стран-членов ЕС, Европейской экономической зоны и государств-участников Шенгенского соглашения, имеющие вид на жительство, получат полный доступ к активным мерам занятости и услугам по профессиональной интеграции, предоставляемым государством, передает logos-pres.md

Одновременно проект направлен на облегчение свободного передвижения рабочей силы. Регулируется статус безработных, перемещающихся между странами в поисках работы, и вводится понятие «приграничный работник». Эти изменения позволят лицам, которые работают в одном государстве-члене, но проживают в другом, пользоваться социальной защитой и получать пособие по безработице в соответствии с европейскими нормами координации систем социального обеспечения.

Кроме того, для активизации рынка труда и расширения возможностей предлагаемый закон отменяет ограничения, которые обязывают частные агентства по трудоустройству нанимать исключительно граждан Молдовы, позволяя им нанимать персонал независимо от гражданства.

Проект был разработан Министерством труда и социальной защиты, он будет рассмотрен в профильной парламентской комиссии.