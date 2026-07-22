В Молдове вводится периодическая оценка состояния национальных дорог.

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон об управлении безопасностью дорожной инфраструктуры, вводящий новые меры по предотвращению ДТП и повышению безопасности на национальных дорогах.

Проект предусматривает проведение периодической оценки всей сети национальных дорог раз в пять лет на основе анализа рисков ДТП и участков, на которых было зарегистрировано наибольшее количество тяжких ДТП. По результатам этих оценок можно будет своевременно выявлять участки, требующие мер по повышению безопасности дорожного движения, передает noi.md

Кроме того, администратор национальных дорог создаст онлайн-систему, с помощью которой участники дорожного движения смогут сообщать о неисправностях и других проблемах, способных повлиять на безопасность дорожного движения.

Новые положения позволят направлять инвестиции в участки с наибольшим риском, сократить количество ДТП и привести национальную нормативную базу в соответствие с международными целями по повышению безопасности дорожного движения.