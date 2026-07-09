В Молдове усилят контроль за качеством работ на национальных дорогах.

Руководство Национальной администрации дорог провело рабочую встречу со специалистами по техническому надзору, посвященную совершенствованию контроля и обеспечению качества работ, выполняемых на дорогах общего пользования.

В ходе встречи обсуждалась необходимость строгого надзора за проведением работ, основанного на постоянных проверках на местах, документировании этапов выполнения и соблюдении действующих технических норм, передает noi.md

Еще одной важной темой совещания стала подготовка и координация мер реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, включая неблагоприятные погодные явления или другие события, которые могут негативно сказаться на дорожной инфраструктуре.

В этом контексте была подчеркнута необходимость оперативной мобилизации технических и человеческих ресурсов, восстановления нормальных условий движения и снижения рисков для участников дорожного движения.

Ответственным за технический надзор на строительных объектах указали на необходимость уделять первоочередное внимание работам на национальных дорогах общего пользования с учетом технического состояния дорожных участков, интенсивности движения, безопасности его участников и необходимости эффективного использования имеющихся ресурсов.