В Молдове вводят мониторинг шума от транспорта и предприятий.

Правительство утвердило Регламент об оценке и управлении окружающим шумом. Документ вводит обязательный мониторинг уровня шума от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, а также от промышленных предприятий.

На первом этапе профильные ведомства определят основные источники шумового загрязнения. Проверке подлежат автотрассы с трафиком более 3 млн автомобилей в год, железные дороги с интенсивностью свыше 30 тыс. поездов, аэропорты с показателем более 50 тыс. взлетов и посадок в год, а также крупные заводы, пишет logos-pres.md

На основе собранных данных будут созданы стратегические акустические карты. Они наглядно зафиксируют зоны, где превышены допустимые санитарные нормы. В приоритетном порядке под контроль возьмут жилые кварталы, парки, территории вокруг школ, детских садов и больниц.

Впоследствии государственные органы и операторы инфраструктуры будут обязаны разработать планы действий по снижению уровня шума. В качестве мер реагирования предусматриваются техническая звукоизоляция, оптимизация транспортных потоков, ужесточение градостроительных правил и защита «зон тишины» в городах.

Напомним, новые положения впервые вводят требование обязательного указания уровня акустической мощности на продукции, чтобы потребители могли получать полную информацию до покупки. Кроме того, оборудование должно будет проходить обязательные процедуры оценки соответствия и испытаний перед размещением на рынке.