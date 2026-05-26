logos.press.md
26 Мая 2026, 07:27
Вопреки развитию цифровых платежей, спрос на кэш не падает

По информации Нацбанка Молдовы, в апреле 2026 года объем выдачи наличных денег из касс коммерческих банков превысил объем поступлений на 776 миллионов леев. Данный дисбаланс денежных потоков продолжается несколько месяцев подряд.

Для сравнения, в марте 2026 года чистая выдача превышала поступления на 275 млн леев, а в феврале — на 1 028 млн леев, пишет logos-pres.md

Население продолжает активно изымать средства со своих счетов и депозитов для личных нужд или накоплений. Объем снятия наличных из банковских хранилищ в апреле 2026 года составил 16 037 миллионов леев, увеличившись на 378 миллионов леев (+2,4%).

Основным источником возврата наличных денег в кассы банков остается розничная торговля (продажа потребительских товаров), которая формирует более 60% всего притока наличных денег.

Несмотря на чистый отток наличности в апреле 2026 года, общая ликвидность банковской системы Молдовы остается на стабильно высоком и безопасном уровне. Регуляторные требования НБМ выполняются коммерческими банками со значительным запасом, поэтому изъятие наличных гражданами не создает угрозы для их стабильности. Текущие показатели ликвидности банковского сектора превышают установленный минимум (20%) более чем в два раза.

Чтобы поддержать ликвидность коммерческих банков в условиях повышенного спроса на деньги и стимулировать экономику, НБМ в начале 2026 года пошел на снижение нормативов обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях с 20% до 18%. Это решение высвободило дополнительные леевые ресурсы внутри коммерческих банков, позволив им легко компенсировать апрельский отток наличных в размере 776 млн леев.

Источник
logos.press.md
