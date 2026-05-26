Молдова продолжит денонсацию соглашений, не совместимых с политикой ЕС
Процесс корректировки международных экономических соглашений повлечет за собой изменение, пересмотр или даже денонсацию определенных торговых соглашений по мере продвижения страны по пути европейской интеграции.
По словам властей, этот этап необходим для гармонизации торговой и инвестиционной политики Республики Молдова с законодательством и общей торговой политикой Евросоюза. Процесс должен осуществляться постепенно и в координации с внешними партнерами и бизнес-средой, чтобы обеспечить преемственность торгово-экономических отношений и защитить экономические интересы страны, пишет logos-pres.md
Об этом говорилось в ходе мероприятия «Европейская интеграция и торговая политика: возможности и вызовы для экономики Республики Молдова», организованного министерством экономического развития и цифровизации. Государственный секретарь Кристина Чебан заявила, что вступление в Европейский союз — это не просто политическая цель, но и глубокая трансформация национальной экономики.
«Пересмотр и гармонизация международных экономических соглашений Республики Молдова представляют собой необходимый и важный этап в процессе европейской интеграции. Крайне важно оценить их совместимость с законодательством и общей торговой политикой Европейского союза», — подчеркнула чиновница.
В рамках мероприятия были представлены исследования, проведенные международными экспертами, о влиянии вступления в ЕС на молдавский экспорт, структуру импорта и торговую политику страны. Также были проанализированы способы гармонизации инвестиционных соглашений с европейскими стандартами.
В дискуссиях приняли участие представители государственных учреждений, бизнес-среды и международные эксперты, включая специалистов, ранее задействованных в процессе вступления Хорватии в Европейский союз. Они поделились опытом и передовыми практиками по адаптации торговой и инвестиционной политики в доинтеграционный период.