Молдова продолжит денонсацию соглашений, не совместимых с политикой ЕС.

По словам властей, этот этап необходим для гармонизации торговой и инвестиционной политики Республики Молдова с законодательством и общей торговой политикой Евросоюза. Процесс должен осуществляться постепенно и в координации с внешними партнерами и бизнес-средой, чтобы обеспечить преемственность торгово-экономических отношений и защитить экономические интересы страны, пишет logos-pres.md

Об этом говорилось в ходе мероприятия «Европейская интеграция и торговая политика: возможности и вызовы для экономики Республики Молдова», организованного министерством экономического развития и цифровизации. Государственный секретарь Кристина Чебан заявила, что вступление в Европейский союз — это не просто политическая цель, но и глубокая трансформация национальной экономики.

«Пересмотр и гармонизация международных экономических соглашений Республики Молдова представляют собой необходимый и важный этап в процессе европейской интеграции. Крайне важно оценить их совместимость с законодательством и общей торговой политикой Европейского союза», — подчеркнула чиновница.

В рамках мероприятия были представлены исследования, проведенные международными экспертами, о влиянии вступления в ЕС на молдавский экспорт, структуру импорта и торговую политику страны. Также были проанализированы способы гармонизации инвестиционных соглашений с европейскими стандартами.

В дискуссиях приняли участие представители государственных учреждений, бизнес-среды и международные эксперты, включая специалистов, ранее задействованных в процессе вступления Хорватии в Европейский союз. Они поделились опытом и передовыми практиками по адаптации торговой и инвестиционной политики в доинтеграционный период.