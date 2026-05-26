Профсоюзы предлагают единовременные пособия для начинающих силовиков.

По мнению авторов инициативы, эта мера поможет снизить острый дефицит кадров и остановить текучесть персонала, сообщает rupor.md

Данный вопрос обсуждался на заседании Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам. Как отметил председатель Национальной конфедерации профсоюзов Игорь Зубку, аналогичный механизм поддержки молодых специалистов уже успешно применяется в сферах здравоохранения, образования и культуры. Профсоюзы предлагают распространить эту практику на выпускников высших учебных заведений военного и профильного профиля.

Председательствующая на заседании министр труда и социальной защиты Наталья Плугару напомнила, что сотрудники силовых структур уже имеют определенные преференции, среди которых компенсация расходов на аренду жилья и право на досрочный выход на пенсию.

Руководстве силовых структур инициативу профсоюзов полностью поддержали, подкрепив ее статистикой. По словам госсекретаря МВД Дианы Салкуцан, от 40% до 60% (от двух до трех из пяти) сотрудников увольняются из органов в первые пять лет службы. Главные причины — низкие зарплаты и отсутствие собственного жилья. Пособие помогло бы удержать молодежь и помочь им обустроиться на местах распределения.

Минобороны также заявили о высокой текучести кадров: уровень увольнений со службы составляет около 20%, что министерство считает критическим показателем.

По предварительным расчетам министерств, цена вопроса для бюджета выглядит следующим образом:

МВД потребуется от 10 до 12 млн леев в год.

Министерству обороны (на 2027 год) около 6 млн леев.

В свою очередь, госсекретарь Министерства финансов Майя Сава заявила, что данное предложение нуждается в глубоком анализе с точки зрения устойчивости государственного бюджета. При этом она допустила, что в рамках будущей налогово-бюджетной политики правительство может рассмотреть точечные корректировки зарплат для наиболее дефицитных должностей.

По итогам дискуссии глава Минтруда Наталья Плугару запросила у МВД и минобороны детальный анализ динамики текучести кадров, чтобы определить, насколько экономически обоснована и оправдана предложенная сумма в 200 тысяч леев.