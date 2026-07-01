В Молдове ввели звёзды для воды для купания.

Правительство Молдовы утвердило санитарные правила по обеспечению качества воды для купания.

В документе вводится система звёзд для визуального обозначения качества воды в водоёмах и реках республики, пишет logos-pres.md

Всего в Молдове в настоящем восемь зон имеют статус зон купания национального значения. Шесть из них расположены на реке Днестр, а две — на крупнейших озёрах. Кроме того, 31 зона объявлена местными органами власти зонами отдыха.

С 2009 года законодательство предусматривает, что зоны отдыха должны получать санитарное разрешение. В 2024 году были разрешены для купания 2 национальные зоны, остальные не получили сертификатов из-за несоответствующего качества воды или неадекватной инфраструктуры и были обозначены знаками «купание запрещено».

Стоимость проверки качества воды определена в 103 тыс. леев в год.

Ежегодно власти намерены проводить анализ на основе около 480 проб из 30 зон для купания (по 16 проб в сезон в течение 4 сезонов).