В Молдове введут компенсации за задержку и отмену автобусных рейсов.

Пассажиры регулярных автобусных маршрутов протяженностью не менее 250 километров смогут получать компенсации, если перевозчик отменит рейс или задержит его более чем на два часа.

Такая мера предусмотрена проектом Положения о правах пассажиров автобусов и междугородних автобусов, разработанным Министерством инфраструктуры и регионального развития. Документ призван привести законодательство Молдовы в соответствие с нормами Европейского союза в сфере защиты прав пассажиров, пишет bani.md

Согласно проекту, если рейс отменен или задерживается более чем на 120 минут, перевозчик будет обязан либо предоставить пассажиру альтернативный способ добраться до пункта назначения без дополнительной оплаты, либо полностью вернуть стоимость билета. Если перевозчик не предложит ни один из этих вариантов, ему также придется выплатить компенсацию в размере 50% от стоимости билета. Возврат денег должен быть произведен не позднее чем через 14 дней.

Кроме того, для рейсов с запланированной продолжительностью более трех часов перевозчики будут обязаны оказывать пассажирам помощь, если отправление задерживается более чем на 90 минут. Она будет включать закуски и прохладительные напитки, а при необходимости ночевки — размещение в гостинице максимум на две ночи стоимостью до 80 евро за ночь на каждого пассажира.

Документ также усиливает защиту прав людей с инвалидностью и пассажиров с ограниченной подвижностью. Перевозчики не смогут отказывать им в бронировании билетов или посадке по причине инвалидности, за исключением случаев, связанных с требованиями безопасности или техническими ограничениями транспортного средства. Кроме того, они будут обязаны бесплатно предоставлять таким пассажирам помощь на автовокзалах и в автобусах, а также обучать персонал оказанию такой поддержки.

Проект вводит и право на компенсацию в случае дорожно-транспортных происшествий. Пассажиры смогут требовать возмещения ущерба в случае гибели, получения телесных повреждений, а также утраты или повреждения багажа. Если будут повреждены инвалидные коляски или другие средства передвижения, перевозчик обязан полностью компенсировать их ремонт или замену. Помимо этого, перевозчики должны будут незамедлительно оказать пострадавшим необходимую помощь, включая питание, транспорт, одежду и, при необходимости, временное размещение.

Новые правила также обяжут перевозчиков своевременно информировать пассажиров о задержках, отменах рейсов и их правах, а также создать понятный механизм рассмотрения жалоб. У пассажиров будет три месяца на подачу обращения, а перевозчики должны будут предоставить окончательный ответ не позднее трех месяцев с момента его получения.

Положение будет полностью распространяться на регулярные маршруты протяженностью не менее 250 километров, включая международные рейсы, отправляющиеся из Молдовы или прибывающие в страну. Для более коротких маршрутов будут действовать отдельные положения документа, касающиеся прав людей с инвалидностью, информирования пассажиров и рассмотрения жалоб.

Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан для решения проблем, на которые чаще всего жалуются пассажиры: задержки и отмены рейсов без предварительного уведомления, недостаточная доступность транспорта для людей с инвалидностью, отсутствие необходимой информации и практика продажи билетов без их выдачи.

По данным Национального бюро статистики, в январе–сентябре 2025 года автомобильным пассажирским транспортом воспользовались 83,5 млн человек, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.