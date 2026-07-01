В Молдове вступили в силу новые правила проведения нескольких видов операций.

С сегодняшнего дня в Молдове вступили в силу новые положения Регламента о лечении в рамках специальных программ «Протезирование опорно-двигательного аппарата» и «Хирургическое лечение катаракты».

Новые правила направлены на повышение эффективности управления списками ожидания, обеспечение большей прозрачности и упрощение доступа пациентов к хирургическим вмешательствам в рамках этих специальных программ, передает noi.md

Одним из ключевых нововведений стало ведение списков ожидания на операции по удалению катаракты и эндопротезированию опорно-двигательного аппарата в электронном формате. Для этого CNAM разработала отдельный модуль в Автоматизированной информационной системе «Обязательное медицинское страхование» (SI AOAM), который позволит обеспечить четкий учет и более эффективное управление очередями.

Согласно новому регламенту, врач-специалист амбулаторной специализированной медицинской помощи будет включать пациента в список ожидания только в том случае, если он выберет проведение операции в государственном или частном медицинском учреждении Кишинева либо Бельц.

Если пациент согласится пройти хирургическое вмешательство у районного поставщика медицинских услуг, работающего по контракту с CNAM, он не будет включен в список ожидания, поскольку в районных медицинских учреждениях очереди на такие виды операций отсутствуют.

Кроме того, регламент предусматривает упразднение комиссий, советов и отдельных списков срочного ожидания. Подготовку пациента к хирургическому вмешательству будут осуществлять семейный врач или профильный врач-специалист.

Новые положения также определяют медицинские показания для хирургического лечения катаракты и эндопротезирования крупных суставов, а также сроки передачи списков ожидания и предоставления отчетности о проведенных операциях в CNAM.

Операции, требующие экстренного хирургического вмешательства, будут выполняться вне списков ожидания в рамках общей программы стационарной медицинской помощи.