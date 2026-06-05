В Молдове вступил в силу Регламент о борьбе с насилием на рабочем месте.

Документ опубликован 29 мая в Официальном вестнике и вступил в силу, передает logos-pres.md

Согласно постановлению, органы государственной власти должны утвердить внутреннюю политику по предотвращению и борьбе с насилием и/или домогательствами на рабочем месте. Документ должен содержать полномочия и обязанности уполномоченных лиц или следственной комиссии, четкий порядок сообщения о случаях насилия и их расследования, меры защиты и механизмы мониторинга и оценки эффективности.

Постановление распространяется на центральные и местные органы государственной власти, автономные органы государственной власти, а также на организационные структуры в пределах их компетенции (подчиненные административные органы, децентрализованные государственные службы, а также государственные учреждения, в которых они имеют статус учредителя).

Регламент распространяется на всех лиц, состоящих в трудовых отношениях или в иных отношениях, непосредственно связанных с ними, в рамках государственного органа, и применяется к действиям, совершаемым при исполнении служебных обязанностей на рабочем месте, в том числе в общественных или частных помещениях, фактически используемых для выполнения служебных обязанностей, таких как вспомогательные помещения, предоставленные работодателем, например, предназначенные для оплаты труда, отдыха и питания, в санитарных группах, в раздевалках или других подобных помещениях, во время поездок, а также с использованием любых средств связи, применяемых при исполнении служебных обязанностей.

Таким образом, для обеспечения приема и регистрации сообщений каждый государственный орган назначает по распоряжению руководителя ответственное лицо или компетентную внутреннюю структуру, которая будет осуществлять обязанности по приему, регистрации и обработке сообщений о действиях, которые могут представлять собой насилие и/или домогательства на рабочем месте.

Назначенное лицо или структура регистрирует сообщение в специальном реестре в тот же день или, самое позднее, в первый рабочий день после его получения. Сообщения о действиях, которые могут представлять собой насилие и/или домогательства на рабочем месте, представляются в письменной форме, на бумаге или электронным способом, подписываются заинтересованным лицом или назначенным представителем и передаются лицу или структуре, назначенной для их обработки в рамках государственного органа. По завершении расследования лицо, назначенное для расследования дела, или следственная комиссия составляют отчет о результатах.

Если в ходе процедуры сообщения, расследования и разрешения случая насилия обнаруживается непосредственная угроза причинения вреда, запугивания или давления, руководитель обязан принять временные меры защиты, такие как временное изменение места работы или графика работы соответствующего лица, ограничение, лимитирование или приостановление прямого взаимодействия между вовлеченными сторонами или предоставление, в качестве исключения, по просьбе соответствующего лица, отпуска.

Дисциплинарная ответственность лиц, работающих в рамках трудовых отношений или индивидуального трудового договора, осуществляется в соответствии с законодательством, применимым к трудовым отношениям, или внутренними актами государственного органа, и в случае, если совершенные действия могут соответствовать составным элементам правонарушения или преступления, руководитель государственного органа обязан уведомить компетентные органы.