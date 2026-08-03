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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 19:55
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В Молдове впервые появится банк человеческого грудного молока

Он будет работать на базе Института матери и ребенка и обеспечит необходимым питанием новорожденных, родившихся раньше срока.

В Молдове впервые появится банк человеческого грудного молока.
В Молдове впервые появится банк человеческого грудного молока.

Инициативу приурочили к Всемирной неделе грудного вскармливания, которая проходит с 1 по 7 августа, передает rupor.md

Главное из заявления минздрава:

  • Защита младенцев: Донорское молоко снизит риски инфекций и осложнений у недоношенных детей.

  • Масштаб проблемы: Ежегодно в Молдове раньше срока рождаются около 1 800 детей.

  • Новые реформы: Минздрав и ЮНИСЕФ уже разрабатывают план по улучшению питания детей в первые два года жизни.

Согласно последнему исследованию ЮНИСЕФ, культура вскармливания в стране заметно выросла за последние годы:

  • 49% младенцев в 2024 году получали только грудное молоко в первые полгода жизни (в 2012 году этот показатель составлял 36,4%).

  • 72% матерей прикладывают ребенка к груди в первый же час после родов (против 60,9% в 2012 году).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ напоминают: идеальная формула здоровья ребенка — это кормление грудью в первый час жизни, исключительное грудное вскармливание до 6 месяцев и продолжение кормления вместе с прикормом до двух лет и дольше.

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Источник
rupor.md logorupor
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