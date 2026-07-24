Бузу: 70% мэрий Молдовы уже участвуют в процессе добровольного объединения.

Около 70% мэрий Республики Молдова уже активно участвуют в процессе добровольного объединения населенных пунктов. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

По его словам, процесс добровольного объединения завершится 31 июля, и продлевать установленный срок власти не намерены, пишет rupor.md

Бузу отметил, что большинство органов местного самоуправления уже предприняли конкретные шаги для участия в реформе. До конца июля ожидается окончательное решение и со стороны остальных мэрий.

«85% всех мэрий страны уже приняли решения об объединении. Из них около 70% уже активно вовлечены в этот процесс. Посмотрим, что произойдет до конца месяца, однако сигнал обнадеживает: значительная часть местных избранников выбрала путь добровольного объединения», — заявил генеральный секретарь правительства в эфире передачи на телеканале Jurnal TV.

По словам чиновника, добровольное объединение является лишь первым этапом реформы местного публичного управления. Главная цель преобразований — сократить чрезмерную раздробленность административных единиц и создать более сильные и эффективные мэрии.

«Сам факт появления более крупных мэрий уже является преимуществом. Сегодня мы сталкиваемся с серьезной проблемой раздробленности: 87% мэрий управляют населенными пунктами с численностью населения менее трех тысяч человек», — пояснил Алексей Бузу.

Он также сообщил, что реформа будет сопровождаться финансовой децентрализацией и усилением административного потенциала новых органов местной власти.

«Мы предоставим этим мэриям дополнительные финансовые инструменты и ресурсы, укрепим местные команды. Половина всех пенсионеров государственной системы сегодня работает именно в мэриях. Мы не сможем реализовывать масштабные проекты без достаточных административных компетенций», — подчеркнул генеральный секретарь правительства.