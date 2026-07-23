Парламент одобрил новые льготы для установки фотоэлектрических систем накопления электроэнергии.

Парламент Молдовы во втором чтении принял законопроект, который упрощает процедуры установки фотоэлектрических систем и оборудования для хранения электроэнергии.

Авторы инициативы заявляют, что изменения должны ускорить развитие возобновляемой энергетики и привлечь новые инвестиции в отрасль, передает rupor.md

Согласно новым правилам, системы хранения электроэнергии будут включены в категорию работ с упрощенным режимом оформления. Гражданам, устанавливающим солнечные панели или тепловые насосы в жилых домах, многоквартирных зданиях, а также на крышах и фасадах, потребуется проектная документация только по электрической части.

Закон также облегчает установку накопителей энергии на солнечных электростанциях и других энергетических, коммерческих, сельскохозяйственных и промышленных объектах. При этом для территорий с особым статусом, включая зоны охраны исторических памятников, сохранится обязательное согласование с органами по защите культурного наследия.

Новые правила вступят в силу после публикации в «Официальном мониторе».