theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Июля 2026, 21:16
18
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Парламент одобрил новые льготы для установки фотоэлектрических систем накопления электроэнергии

Парламент Молдовы во втором чтении принял законопроект, который упрощает процедуры установки фотоэлектрических систем и оборудования для хранения электроэнергии.

Парламент одобрил новые льготы для установки фотоэлектрических систем накопления электроэнергии.
Парламент одобрил новые льготы для установки фотоэлектрических систем накопления электроэнергии.

Авторы инициативы заявляют, что изменения должны ускорить развитие возобновляемой энергетики и привлечь новые инвестиции в отрасль, передает rupor.md

Согласно новым правилам, системы хранения электроэнергии будут включены в категорию работ с упрощенным режимом оформления. Гражданам, устанавливающим солнечные панели или тепловые насосы в жилых домах, многоквартирных зданиях, а также на крышах и фасадах, потребуется проектная документация только по электрической части.

Закон также облегчает установку накопителей энергии на солнечных электростанциях и других энергетических, коммерческих, сельскохозяйственных и промышленных объектах. При этом для территорий с особым статусом, включая зоны охраны исторических памятников, сохранится обязательное согласование с органами по защите культурного наследия.

Новые правила вступят в силу после публикации в «Официальном мониторе».

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте