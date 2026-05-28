moldpres
28 Мая 2026, 13:39
Данные о выбросах парниковых газов будут проверять независимые эксперты

Данные о выбросах парниковых газов будут проверять независимые, официально аккредитованные эксперты на основе строгих требований к компетентности, независимости и беспристрастности.

Это предусмотрено в Положении об аккредитации и требованиях к проверяющим выбросы парниковых газов, опубликованном сегодня в "Официальном мониторе", передает moldpres.md

Положение устанавливает необходимую основу для независимой проверки данных о выбросах парниковых газов в контексте функционирования национальной системы мониторинга, отчетности, проверки и аккредитации (MRVA), разработанной в рамках подготовки Республики Молдова к реализации механизмов экономической декарбонизации.

Применение нового положения и аккредитация независимых экспертов обеспечат более точные и сопоставимые данные об уровне выбросов и укрепят доверие к национальной системе мониторинга, отчетности, проверки и аккредитации (MRVA).

Для граждан новый механизм будет способствовать повышению прозрачности в отношении источников загрязнения и укреплению потенциала органов власти по мониторингу и снижению воздействия выбросов на окружающую среду и здоровье населения.

Постановление правительства об утверждении положения вступает в силу сегодня, после его публикации в "Официальном мониторе Республики Молдова".

После вступления документа в силу Агентство по охране окружающей среды обеспечит внедрение системы, а Инспекция по охране окружающей среды будет контролировать соблюдение его положений.

Источник
moldpres.md logomoldpres
