Данные о выбросах парниковых газов будут проверять независимые эксперты.

Это предусмотрено в Положении об аккредитации и требованиях к проверяющим выбросы парниковых газов, опубликованном сегодня в "Официальном мониторе", передает moldpres.md

Положение устанавливает необходимую основу для независимой проверки данных о выбросах парниковых газов в контексте функционирования национальной системы мониторинга, отчетности, проверки и аккредитации (MRVA), разработанной в рамках подготовки Республики Молдова к реализации механизмов экономической декарбонизации.

Применение нового положения и аккредитация независимых экспертов обеспечат более точные и сопоставимые данные об уровне выбросов и укрепят доверие к национальной системе мониторинга, отчетности, проверки и аккредитации (MRVA).

Для граждан новый механизм будет способствовать повышению прозрачности в отношении источников загрязнения и укреплению потенциала органов власти по мониторингу и снижению воздействия выбросов на окружающую среду и здоровье населения.

Постановление правительства об утверждении положения вступает в силу сегодня, после его публикации в "Официальном мониторе Республики Молдова".

После вступления документа в силу Агентство по охране окружающей среды обеспечит внедрение системы, а Инспекция по охране окружающей среды будет контролировать соблюдение его положений.