moldpres.md logomoldpres
26 Мая 2026, 18:30
Молдова расширяет карту полетов: подписан авиационный договор с Исландией

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля и посол Исландии в нашей стране с резиденцией в Варшаве Фридрик Йонссон подписали Соглашение об авиауслугах между правительствами двух государств.

Документ устанавливает нормативно-правовую базу для двусторонних авиауслуг и включает положения, касающиеся авиационной безопасности, сборов, а также признания свидетельств летной годности и квалификации. Также соглашение регулирует права на выполнение полетов, назначение и авторизацию авиакомпаний, передает moldpres.md

«Развитие воздушного сообщения между двумя государствами будет способствовать расширению рынка авиаперевозок в Республике Молдова и диверсификации направлений, выполняемых из Кишиневского международного аэропорта», — подчеркнуло Министерство инфраструктуры и регионального развития.

Соглашение упростит доступ на исландский рынок и принесет экономические выгоды за счет увеличения пассажиропотока и укрепления конкурентоспособности национального авиационного сектора.

