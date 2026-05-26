Молдова расширяет карту полетов: подписан авиационный договор с Исландией
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля и посол Исландии в нашей стране с резиденцией в Варшаве Фридрик Йонссон подписали Соглашение об авиауслугах между правительствами двух государств.
Документ устанавливает нормативно-правовую базу для двусторонних авиауслуг и включает положения, касающиеся авиационной безопасности, сборов, а также признания свидетельств летной годности и квалификации. Также соглашение регулирует права на выполнение полетов, назначение и авторизацию авиакомпаний, передает moldpres.md
«Развитие воздушного сообщения между двумя государствами будет способствовать расширению рынка авиаперевозок в Республике Молдова и диверсификации направлений, выполняемых из Кишиневского международного аэропорта», — подчеркнуло Министерство инфраструктуры и регионального развития.
Соглашение упростит доступ на исландский рынок и принесет экономические выгоды за счет увеличения пассажиропотока и укрепления конкурентоспособности национального авиационного сектора.