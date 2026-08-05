В Молдове вновь ожидается дефицит электроэнергии в вечерние часы.

Энергосистема Республики Молдова вновь столкнется с дефицитом электроэнергии в часы пиковой нагрузки — с 18:00 до 21:00.

Об этом сообщили власти, призвав жителей по возможности сократить потребление электроэнергии в вечернее время.

По прогнозу, коммерческий дефицит составит около 62 МВт·ч с 18:00 до 19:00, 129 МВт·ч — с 19:00 до 20:00 и 112 МВт·ч — с 20:00 до 21:00.

Власти заявили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения страны электроэнергией и при необходимости задействуют механизмы аварийного энергоснабжения, чтобы сохранить стабильную работу энергосистемы.

При этом граждан призвали добровольно сократить потребление электричества в вечерние часы. По мнению властей, это позволит снизить нагрузку на систему и избежать необходимости применения дополнительных мер, которые могут оказаться более затратными.

Причиной сложившейся ситуации называют аномальную жару, которая затронула весь регион. На фоне высоких температур существенно выросло потребление электроэнергии, тогда как ее производство сократилось из-за погодных условий.

Дополнительным фактором стал критически низкий уровень воды в Дунае, из-за которого ряд электростанций не может работать на полной мощности, поскольку вода необходима для охлаждения оборудования.

Власти также напомнили, что Республика Молдова является частью регионального рынка электроэнергии и зависит от импорта. Поэтому дефицит электроэнергии в соседних странах напрямую влияет на объемы энергии, которые республика может закупить.