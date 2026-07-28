В Молдове власти намерены сократить школьное неравенство.

Реформа Restart в сфере образования призвана сократить неравенство в доступе к качественному образованию для учащихся во всех населенных пунктах.

Об этом заявил министр образования и исследований Дан Перчун в контексте рассмотрения законопроекта в парламенте перед его голосованием в первом чтении, сообщает logos-press.md

По словам министра, одной из существующих проблем системы образования является значительная разница в результатах обучения в зависимости от того, где расположены школы. Создание территориальных агентств, напрямую подчиненных министерству образования, по его мнению, позволит сократить существующие различия.

«Нам необходимо решить проблему, когда в зависимости от места проживания, в зависимости от ближайшей школы шансы ребенка на получение качественного образования отличаются. Это неправильно. Уже с четвертого класса мы видим большие различия в результатах одних школ по сравнению с другими — между показателями учащихся в городах и селах, в районных центрах и небольших населенных пунктах. Частью решения этой проблемы является изменение подхода к управлению школами, чтобы министерство через территориальные агентства, которые возьмут на себя функции управлений образования, могло лучше и прямо координировать деятельность образовательных учреждений», — заявил министр.

Многозадачность реформы

Он обозначил и ряд других ожидаемых изменений после внедрения реформы: создание оснащенных и эффективных территориальных агентств современными цифровыми инструментами, сокращение бюрократической нагрузки на директоров и педагогов, а также усиление поддержки образовательных учреждений.

Кроме того, власти намерены уделить больше внимания таким направлениям, как повышение уровня добросовестности и ответственности в школах, развитие инклюзивного образования, расширение участия учащихся в школьной жизни и предотвращение случаев буллинга.

Одной из целей реформы министр назвал снижение политического влияния на систему образования. По его словам, управление школьной сетью должно основываться прежде всего на интересах ребенка и в меньшей степени зависеть от местных политических факторов.

Изменения запланированы с 1 сентября 2027 года. Законопроект должен пройти голосование в первом чтении в парламенте, а затем, до второго чтения, власти намерены продолжить консультации с представителями образовательной системы.

Перчун также сообщил, что министерство ожидает письменные замечания от Главного управления образования, молодежи и спорта муниципия Кишинев, которое ранее высказало ряд возражений по поводу реформы. По словам министра, ведомство открыто к техническим корректировкам, если они помогут сделать процесс перехода более эффективным.