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rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 20:52
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В Молдове стартует проект модернизации школ на 51,5 млн евро

Будет реализован проект по реконструкции и модернизации 20 школ при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Правительство одобрило ратификацию соглашения о финансировании соответствующей программы.

В Молдове стартует проект модернизации школ на 51,5 млн евро.
В Молдове стартует проект модернизации школ на 51,5 млн евро.

Общий объём инвестиций в проект составит до 51,5 млн евро, из которых 40 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк в виде кредита, передает rupor.md

Средства будут направлены на обновление школьной инфраструктуры в разных регионах страны. Цель проекта — создать более современные, безопасные и комфортные условия для обучения тысяч учеников.

Как отмечают власти, это первый проект ЕИБ в Молдове, который реализуется в рамках Плана экономического роста Европейского союза для Республики Молдова.

Источник
rupor.md logorupor
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