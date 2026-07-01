В Молдове стартует проект модернизации школ на 51,5 млн евро.

Будет реализован проект по реконструкции и модернизации 20 школ при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Правительство одобрило ратификацию соглашения о финансировании соответствующей программы.

Общий объём инвестиций в проект составит до 51,5 млн евро, из которых 40 млн евро предоставит Европейский инвестиционный банк в виде кредита, передает rupor.md

Средства будут направлены на обновление школьной инфраструктуры в разных регионах страны. Цель проекта — создать более современные, безопасные и комфортные условия для обучения тысяч учеников.

Как отмечают власти, это первый проект ЕИБ в Молдове, который реализуется в рамках Плана экономического роста Европейского союза для Республики Молдова.