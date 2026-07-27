В Молдове началась приемная кампания в университеты.

Министр образования и исследований Дан Перчун призвал выпускников лицеев и колледжей продолжить обучение в отечественных вузах, подчеркнув, что в этом году студентам предлагают более высокие стипендии и лучшие условия обучения.

«Учись в Молдове! — это наш лозунг и наш призыв к вам. Мы ждем всех выпускников 12-х классов и всех выпускников колледжей в университетах Молдовы», — заявил министр, сообщает logos-press.md

Перчун напомнил, что документы для поступления можно подать онлайн через электронную систему, используя электронную подпись.

«Если цифровые технологии — не ваш конек, вы можете прийти непосредственно в университет. Там будут специально обученные сотрудники, которые помогут вам подать документы в электронной системе, даже если у вас нет электронной подписи», — уточнил чиновник.

Министр также призвал молодых людей оформить электронную подпись — либо у операторов мобильной связи, либо при получении нового удостоверения личности, выдаваемого Агентством государственных услуг.

В рамках основной приемной кампании документы можно будет подать с 27 июля по 1 августа. Предварительные результаты будут опубликованы 8 августа, после чего поступившие должны подтвердить свое место, представив оригиналы документов в период с 8 по 12 августа. Окончательные результаты будут объявлены 14 августа. Для незаполненных мест пройдет дополнительная сессия — с 15 по 24 августа.

Через платформу www.eAdmitere.gov.md каждый абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе максимум в трех университетах и выбрать до трех образовательных программ в каждом из них.

Педагогика — в приоритете

В этом году государственные университеты предлагают 9 013 бюджетных мест, при этом педагогические специальности вновь остаются приоритетным направлением государственного заказа. Для программ бакалавриата и интегрированного высшего образования предусмотрено 5 380 бюджетных мест, из которых около 20,5% выделено на направление «Педагогические науки».

Кроме того, увеличено количество бюджетных мест по специальностям, где ощущается высокий спрос на специалистов, в том числе в области биологических, химических и физических наук, инженерии, архитектуры и строительства, лесного хозяйства и ветеринарной медицины.

На 2026–2027 учебный год также увеличено число бюджетных мест для дуального образования по направлениям «Журналистика и информационные науки», «Экономика» и «Инженерия». Впервые бюджетные места выделены и для специальностей «Лесное хозяйство» и «Государственные услуги».

По результатам пилотирования в 2025–2026 учебном году приемная кампания 2026 года впервые предусматривает бюджетные места на дистанционных образовательных программах для людей с тяжелыми и выраженными формами инвалидности, которые не могут обучаться очно.

Госзаказ по-прежнему включает отдельные бюджетные места для молодежи из диаспоры. Также предусмотрена квота для ромов.

Кроме того, в этом году увеличено количество специальных бюджетных мест для выпускников учебных заведений административно-территориальных единиц левобережья Днестра и муниципия Бендер — с 262 до 280.

В магистратуру — только с баллом не ниже 7

Для программ магистратуры предусмотрено 2 771 бюджетное место. Впервые участвовать в конкурсе на бюджет смогут только кандидаты со средним баллом не ниже 7,00.

Для резидентуры и клинической ординатуры предусмотрено 504 бюджетных места: 489 — для резидентуры и 15 — для клинической ординатуры. Количество мест увеличено на 69 в связи с ростом числа выпускников интегрированных медицинских программ и необходимостью обеспечить обязательную профессиональную подготовку врачей и фармацевтов.

Для иностранных граждан зарезервировано 133 бюджетных места в рамках обязательств Республики Молдова по двусторонним соглашениям в сфере образования.

Для программ докторантуры предусмотрено 225 бюджетных мест, которые будут распределены по фундаментальным направлениям науки, культуры и техники с учетом национальных приоритетов в области исследований и инноваций.