9 Июня 2026, 22:27
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ДТП в центре Кишинева парализовало движение общественного транспорта
Серьезное дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Василе Александри заблокировало движение общественного транспорта.
Кишиневское управление электрического транспорта (RTEC) перенаправило четыре троллейбусных маршрута в объезд аварийного участка, передает rupor.md
Изменения коснулись следующих линий:
- № 20: следует с пр. Штефана чел Маре по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и Алексея Матеевича.
- № 24: перенаправлен на улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и Алексея Матеевича, далее возвращается на привычный маршрут.
- № 28: курсирует по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Алексея Матеевича, Александра Пушкина и возвращается на пр. Штефана чел Маре.
- № 30: едет по пр. Штефана чел Маре, улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Алексея Матеевича и Александра Пушкина.
Пассажиров просят учитывать возможные отклонения от графика. Актуальную информацию о движении троллейбусов можно узнать по телефону горячей линии RTEC: 022 204 205.