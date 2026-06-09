theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 22:27
3 795
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ДТП в центре Кишинева парализовало движение общественного транспорта

Серьезное дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Василе Александри заблокировало движение общественного транспорта.

ДТП в центре Кишинева парализовало движение общественного транспорта.
ДТП в центре Кишинева парализовало движение общественного транспорта.

Кишиневское управление электрического транспорта (RTEC) перенаправило четыре троллейбусных маршрута в объезд аварийного участка, передает rupor.md

Изменения коснулись следующих линий:

  • № 20: следует с пр. Штефана чел Маре по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и Алексея Матеевича.
  • № 24: перенаправлен на улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и Алексея Матеевича, далее возвращается на привычный маршрут.
  • № 28: курсирует по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Алексея Матеевича, Александра Пушкина и возвращается на пр. Штефана чел Маре.
  • № 30: едет по пр. Штефана чел Маре, улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Алексея Матеевича и Александра Пушкина.

Пассажиров просят учитывать возможные отклонения от графика. Актуальную информацию о движении троллейбусов можно узнать по телефону горячей линии RTEC: 022 204 205.


Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте