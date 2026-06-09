ДТП в центре Кишинева парализовало движение общественного транспорта.

Кишиневское управление электрического транспорта (RTEC) перенаправило четыре троллейбусных маршрута в объезд аварийного участка, передает rupor.md

Изменения коснулись следующих линий:

№ 20: следует с пр. Штефана чел Маре по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и Алексея Матеевича.

№ 24: перенаправлен на улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и Алексея Матеевича, далее возвращается на привычный маршрут.

№ 28: курсирует по улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Алексея Матеевича, Александра Пушкина и возвращается на пр. Штефана чел Маре.