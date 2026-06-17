Некоторые мотоциклисты из Каушанского района лишились своих транспортных средств.

Это произошло после того, как сотрудники полиции усилили дорожный контроль и выявили ряд нарушений законодательства.

16 июня сотрудники Инспектората полиции Каушан провели проверочные мероприятия на дорогах, в результате которых было изъято несколько мотоциклов и один автомобиль, передает noi.md со ссылкой на studio-l.online

По данным правоохранительных органов, водители данных транспортных средств нарушили требования Правил дорожного движения.

В полиции уточняют, что принимаемые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение ДТП, особенно в летний период, когда количество мотоциклистов на дорогах общего пользования возрастает.

Представители Инспектората полиции Каушан подчеркивают, что соблюдение правил дорожного движения — это не только юридическая обязанность, но и ответственность перед другими участниками движения. Правоохранители призывают водителей, мотоциклистов и велосипедистов проявлять осторожность и сознательность, способствуя тем самым снижению рисков и поддержанию безопасности на дорогах для всех.