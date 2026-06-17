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noi.md logonoi
17 Июня 2026, 15:27
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Некоторые мотоциклисты из Каушанского района лишились своих транспортных средств

Это произошло после того, как сотрудники полиции усилили дорожный контроль и выявили ряд нарушений законодательства.

Некоторые мотоциклисты из Каушанского района лишились своих транспортных средств.
Некоторые мотоциклисты из Каушанского района лишились своих транспортных средств.

16 июня сотрудники Инспектората полиции Каушан провели проверочные мероприятия на дорогах, в результате которых было изъято несколько мотоциклов и один автомобиль, передает noi.md со ссылкой на studio-l.online

По данным правоохранительных органов, водители данных транспортных средств нарушили требования Правил дорожного движения.

В полиции уточняют, что принимаемые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и предотвращение ДТП, особенно в летний период, когда количество мотоциклистов на дорогах общего пользования возрастает. 

Представители Инспектората полиции Каушан подчеркивают, что соблюдение правил дорожного движения — это не только юридическая обязанность, но и ответственность перед другими участниками движения. Правоохранители призывают водителей, мотоциклистов и велосипедистов проявлять осторожность и сознательность, способствуя тем самым снижению рисков и поддержанию безопасности на дорогах для всех.

Источник
noi.md logonoi
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