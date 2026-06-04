В Молдове ужесточат санкции за незаконное использование персональных данных.

Учреждение выпустило предупреждение в связи с ростом числа случаев, когда персональная информация попадает в руки посторонних лиц и используется в различных преступных схемах, передает noi.md

Как отмечает CNPDCP, такие данные, как IDNP, домашний адрес, номер телефона или другая информация, позволяющая идентифицировать человека, получают различными способами. К ним относятся мошеннические телефонные звонки, вводящие в заблуждение сообщения, сбор информации, опубликованной в социальных сетях, и несанкционированный доступ к базам данных.

Учреждение подчеркивает, что использование персональных данных без законных оснований в целях, которые могут нанести ущерб основным правам и свободам личности, является нарушением законодательства в области защиты персональных данных.

В зависимости от серьезности обстоятельств, ответственные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с правовыми нормами. CNPDCP призывает всех, кто владеет такой информацией или имеет к ней доступ, проявлять максимальную ответственность при ее обработке и избегать любого незаконного или неправомерного использования.

При этом ведомство информирует, что данные, полученные и хранящиеся незаконным путем, должны быть удалены или уничтожены, чтобы предотвратить их неправомерное использование.

Ведомство напоминает, что с 23 августа 2026 года вступает в силу новый Закон о защите персональных данных № 195/2024. Документ предусматривает более строгие санкции и значительно более высокие штрафы за нарушение правил обработки данных.

CNPDCP подчеркивает, что уважение права на неприкосновенность частной жизни и защита персональных данных являются важнейшими обязанностями для обеспечения безопасности и достоинства каждого гражданина.