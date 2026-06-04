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noi.md logonoi
4 Июня 2026, 08:02
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В Молдове ужесточат санкции за незаконное использование персональных данных

Незаконное использование персональных данных может повлечь за собой санкции, предупреждает Национальный центр защиты персональных данных (CNPDCP).

В Молдове ужесточат санкции за незаконное использование персональных данных.
В Молдове ужесточат санкции за незаконное использование персональных данных.

Учреждение выпустило предупреждение в связи с ростом числа случаев, когда персональная информация попадает в руки посторонних лиц и используется в различных преступных схемах, передает noi.md

Как отмечает CNPDCP, такие данные, как IDNP, домашний адрес, номер телефона или другая информация, позволяющая идентифицировать человека, получают различными способами. К ним относятся мошеннические телефонные звонки, вводящие в заблуждение сообщения, сбор информации, опубликованной в социальных сетях, и несанкционированный доступ к базам данных.

Учреждение подчеркивает, что использование персональных данных без законных оснований в целях, которые могут нанести ущерб основным правам и свободам личности, является нарушением законодательства в области защиты персональных данных. 

В зависимости от серьезности обстоятельств, ответственные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с правовыми нормами. CNPDCP призывает всех, кто владеет такой информацией или имеет к ней доступ, проявлять максимальную ответственность при ее обработке и избегать любого незаконного или неправомерного использования. 

При этом ведомство информирует, что данные, полученные и хранящиеся незаконным путем, должны быть удалены или уничтожены, чтобы предотвратить их неправомерное использование. 

Ведомство напоминает, что с 23 августа 2026 года вступает в силу новый Закон о защите персональных данных № 195/2024. Документ предусматривает более строгие санкции и значительно более высокие штрафы за нарушение правил обработки данных. 

CNPDCP подчеркивает, что уважение права на неприкосновенность частной жизни и защита персональных данных являются важнейшими обязанностями для обеспечения безопасности и достоинства каждого гражданина.

Источник
noi.md logonoi
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