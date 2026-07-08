До 2 млн леев за утечку персональных данных: в Молдове введут штрафы для силовиков и судов.

В Молдове полицию, прокуратуру и другие силовые ведомства, а также суды, обяжут контролировать защиту персональных данных фигурантов на всех этапах расследования преступлений.

За нарушение новых правил будут наказывать штрафами до двух миллионов леев. Соответствующий законопроект министерства юстиции уже одобрила профильная комиссия, и теперь его рассмотрят в первом чтении, пишет rupor.md

Что изменится для госорганов

Новый закон затронет все силовые ведомства и суды. Их обяжут фиксировать каждое действие с личными данными граждан — от момента подачи заявления и слежки до конфискации имущества и исполнения приговоров. Правила коснутся даже работы с заявлениями от анонимных информаторов.

Чтобы избежать утечек, ведомства должны будут нанять специальных сотрудников для внутреннего контроля. Контакты лиц, которые отвечают за сохранность информации, обязательно опубликуют на официальных сайтах.

За работой силовиков будет следить Национальный центр по защите персональных данных. Ему органы обязаны сдавать все отчеты по первому требованию. Если Центр найдет нарушения или ведомства откажутся исправлять ошибки, им грозит штраф до 2 000 000 леев.

Что это значит для обычных граждан

Любой человек сможет официально спросить у силовиков, используют ли они его личные данные. Если это так, гражданину обязаны показать всю информацию и объяснить, зачем её взяли.

Однако ведомство имеет право проигнорировать запрос, если раскрытие информации может сорвать текущее расследование. Если гражданин посчитает такой отказ незаконным, он сможет пожаловаться в Центр по защите персональных данных или оспорить решение в суде.

Парламент рассмотрит проект в первом чтении. Авторы инициативы планируют, что закон вступит в силу 23 августа 2026 года.