В Молдове ужесточат контроль за госвыплатами.

Разработанный Советом по конкуренции документ заменит действующее законодательство и приблизит молдавские экономические правила к нормам Европейского союза.

Продвижением проекта занимается Министерство экономического развития и цифровизации, передает rupor.md

Главная цель реформы — сделать распределение бюджетных средств прозрачным и исключить злоупотребления со стороны бизнеса.

Законопроект вводит Центральный реестр минимальной помощи. Его интегрируют в уже существующую Автоматизированную информационную систему «Реестр государственной помощи» (SIA RAS).

Все ведомства и структуры, выдающие государственные деньги, будут обязаны регистрировать информацию о выделенной поддержке в течение 5 рабочих дней с момента ее предоставления.

Черный список для нарушителей

Правила жестко ограничивают компании, которые получили финансовую поддержку незаконно.

Блокировка новых субсидий: пока фирма полностью не вернет государству незаконно полученные деньги, претендовать на новую помощь она не сможет.

Проценты на долг: при возврате средств коммерческим компаниям придется выплатить еще и начисленные проценты.

Строгие сроки: у поставщиков помощи будет всего 2 месяца на составление плана возврата денег и максимум 4 месяца на то, чтобы полностью завершить процедуру взыскания.

Жесткий контроль со стороны Совета по конкуренции

Ведомство наделяют расширенными, практически карательными полномочиями. Совет по конкуренции получит право:

Принудительно возвращать деньги до суда. Структура сможет распорядиться о предварительном возврате средств еще до того, как будет вынесено окончательное решение о законности или незаконности конкретной субсидии.

Приходить с инспекциями. Инспекторы смогут проводить внезапные визиты к бенефициарам для проверки выполнения всех условий.

При этом вводится и механизм помощи для самих властей — процедура предварительного уведомления. Госорганы смогут заранее проконсультироваться с Советом по конкуренции перед запуском новой программы поддержки бизнеса. Проверка ведомства и выдача предварительной оценки займет не более 6 месяцев.

Абсолютная прозрачность выплат

Информация о крупных государственных субсидиях станет достоянием общественности. Если размер индивидуальной помощи превысит 500 000 евро, Совет по конкуренции опубликует эти данные на своем официальном сайте. Информация будет находиться в открытом доступе не менее 10 лет.

Новые лимиты на финансовую помощь

Проект устанавливает новые жесткие пороги для получения субсидий de minimis (в расчете на одно предприятие за трехлетний период):

€300 000 — общий лимит для большинства секторов экономики;

€750 000 — для компаний, оказывающих услуги, представляющие общий экономический интерес;

€50 000 — для предприятий сельскохозяйственного сектора;

€40 000 — для сферы рыболовства и аквакультуры.