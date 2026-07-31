В Молдове ужесточают наказание за создание наркопритонов.

Организаторам наркопритонов грозит до 15 лет тюрьмы. Власти ужесточают наказание за создание мест для употребления запрещённых веществ. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении и вступит в силу 28 августа.

Согласно поправкам, за предоставление помещений для организации притонов предусмотрен штраф до 2 тыс. условных единиц или лишение свободы сроком от 5 до 7 лет. При совершении преступления группой лиц либо с использованием служебного положения срок наказания увеличивается до 8–12 лет лишения свободы. Если же к организации притонов причастны преступные группы или организации, виновным может грозить до 15 лет тюрьмы, пишет logos-pres.md

Кроме того, незаконное назначение лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, будет наказываться штрафом от 1,5 тыс. до 1,75 тыс. условных единиц либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. условных единиц.

Подделка рецептов или иных документов, позволяющих получить наркотические средства, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Юридическим лицам в таких случаях могут грозить штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. условных единиц, запрет на осуществление определённой деятельности или ликвидация.

Законопроект также вводит ответственность за использование аккаунтов в социальных сетях, на онлайн-платформах, веб-порталах, в приложениях, электронных сервисах обмена сообщениями, электронной почте и других цифровых средствах с целью продвижения, распространения, доставки или продажи наркотиков и других запрещённых веществ. За такие действия предлагаются поэтапные санкции: от 2 до 4 лет лишения свободы — за продвижение и содействие незаконному потреблению наркотиков, от 4 до 7 лет — за предложение, отправку, доставку или распространение запрещённых веществ. Если преступление совершено группой лиц либо с использованием служебного положения, срок наказания составит от 7 до 10 лет, а при участии организованных преступных групп или организаций — от 10 до 12 лет.