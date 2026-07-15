Требования трудового законодательства для работодателей намерены смягчить.

Соответствующие изменения предлагает Министерство экономического развития и цифровизации в рамках пакета поправок в Трудовой кодекс. Они направлены на сокращение чрезмерного регулирования деловой среды.

Так, в случае утверждения предлагаемых поправок подготовка и изменение штатного расписания организации будет переведено из категории обязанностей в категорию прав работодателя. Или он сможет устанавливать испытательный срок и для лиц в возрасте до 18 лет, передает logos-pres.md

Меньше обязательств по информированию работников

Сужается и круг обязательств работодателей в плане информирования работников. В частности, о смене собственника предприятия не обязательно будет им сообщать.

Собственники малых и средних предприятий (МСП) не будут обязаны предоставлять работникам информацию или проводить консультации, если такая обязанность не предусмотрена коллективным трудовым договором. А работники субъектов МСП будут получать информацию об условиях труда при приеме на работу или переводе на другую должность, а также о коллективном трудовом договоре, внутренних правилах организации и др. только по письменному запросу.

Работодателю будет предоставлено право уволить работника, выполняющего работу на дому или удаленно, если тот без уважительных причин не работал не менее 4 часов подряд в течение восьмичасового рабочего дня. График посменной работы можно будет доводить до сведения работников не менее чем за 7 дней до его введения в действие.

В настоящее время этот период составляет 14 дней. А максимальная продолжительность сверхурочной работы по инициативе работодателя увеличится с 240 часов до 416 часов в течение календарного года и др.

Консультации по проекту проводятся до 23 июля.