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logos.press.md logologos
15 Июля 2026, 08:20
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Требования трудового законодательства для работодателей намерены смягчить

Соответствующие изменения предлагает Министерство экономического развития и цифровизации в рамках пакета поправок в Трудовой кодекс. Они направлены на сокращение чрезмерного регулирования деловой среды.

Требования трудового законодательства для работодателей намерены смягчить.
Требования трудового законодательства для работодателей намерены смягчить.

Так, в случае утверждения предлагаемых поправок подготовка и изменение штатного расписания организации будет переведено из категории обязанностей в категорию прав работодателя. Или он сможет устанавливать испытательный срок и для лиц в возрасте до 18 лет, передает logos-pres.md

Меньше обязательств по информированию работников 

Сужается и круг обязательств работодателей в плане информирования работников. В частности, о смене собственника предприятия не обязательно будет им сообщать. 

Собственники малых и средних предприятий (МСП) не будут обязаны предоставлять работникам информацию или проводить консультации, если такая обязанность не предусмотрена коллективным трудовым договором. А работники субъектов МСП будут получать информацию об условиях труда при приеме на работу или переводе на другую должность, а также о коллективном трудовом договоре, внутренних правилах организации и др. только по письменному запросу. 

Работодателю будет предоставлено право уволить работника, выполняющего работу на дому или удаленно, если тот без уважительных причин не работал не менее 4 часов подряд в течение восьмичасового рабочего дня. График посменной работы можно будет доводить до сведения работников не менее чем за 7 дней до его введения в действие. 

В настоящее время этот период составляет 14 дней. А максимальная продолжительность сверхурочной работы по инициативе работодателя увеличится с 240 часов до 416 часов в течение календарного года и др. 

Консультации по проекту проводятся до 23 июля.

Источник
logos.press.md logologos
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