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logos.press.md logologos
12 Июня 2026, 08:54
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В Молдове уволили около 1500 железнодорожников в прошлом году

Николай Мындра, госсекретарь министерства инфраструктуры, объяснил это решение необходимостью оптимизации предприятия в соответствии с текущим объемом грузовых и пассажирских перевозок, а также сокращением неэффективных активов.

В Молдове уволили около 1500 железнодорожников в прошлом году.
В Молдове уволили около 1500 железнодорожников в прошлом году.

«В прошлом году в CFM было уволено почти 1500 человек. Все это было обосновано, в том числе, текущим потоком грузов и пассажиров, который есть у железной дороги сейчас, а также сокращением активов, необходимых для её обслуживания. У нас в Молдове много исторических депо, которые сейчас не используются, но в этих местах всё еще был персонал, готовый оказывать услуги, что нелогично. Таким образом, эта оптимизация была проведена в строгом соответствии с услугами, которые железная дорога предоставляет сегодня», — уточнил чиновник, сообщает logos-press.md

Тем не менее, по состоянию на 13 февраля 2026 года предприятие накопило огромные долги перед бюджетом государственного социального страхования: основной долг составляет более 75,3 млн леев, плюс пени в размере более 40,7 млн леев. Кроме того, задолженность по взносам на медицинское страхование достигает более 67 млн леев, к которым прибавляются пени в размере более 22,6 млн леев.

В четверг, 11 июня, парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому пассажирские железнодорожные перевозки смогут получать софинансирование из государственного бюджета для содействия разгрузке транспортных потоков в определенных регионах страны.

Документ также содержит положения о заключении многолетнего контракта на управление железнодорожной инфраструктурой, а также контракта на оказание государственных услуг по пассажирским перевозкам. Эти меры необходимы для освоения суммы в 300 млн леев, предусмотренной в Законе о государственном бюджете на 2026 год.

Инициатива является частью процесса гармонизации национального законодательства с нормами Европейского союза и выполнения обязательств, взятых на себя Республикой Молдова в рамках процесса вступления в ЕС. Законопроект будет предложен Парламенту для рассмотрения во втором чтении.

Источник
logos.press.md logologos
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