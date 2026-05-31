Для ускорения ремонта железных дорог предлагается упростить процедуру финансирования.

Ожидание официального разделения предприятия и создания новой структуры Pasageri și Marfă препятствует доступу к жизненно важным ресурсам, передает logos-pres.md

Проект поправок к Кодексу железнодорожного транспорта позволит заключать многолетние контракты на управление инфраструктурой в приоритетном порядке, что даст возможность освоить 300 млн леев, предусмотренных в госбюджете на 2026 год.

В переходный период новая компания Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă сможет получить необходимые разрешения даже при наличии накопленных исторических долгов, при условии представления четкого плана погашения этих финансовых обязательств перед бюджетом государственного социального страхования и фондами обязательного медицинского страхования.

Параллельно проект открывает возможности для реализации стратегических проектов в сфере городской мобильности путем создания правовой базы для субсидирования железнодорожных перевозок на короткие расстояния.

Это позволит впервые обеспечить прямое железнодорожное сообщение с Международным аэропортом имени Еуджена Доги и национальной сетью железных дорог, тем самым снизив нагрузку на автомобильный трафик. Проект будет вынесен на рассмотрение на заседании правительства в среду, 3 июня.