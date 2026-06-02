Молдова создаст Национальное агентство Erasmus+.

Объявление было сделано после того, как в Брюсселе состоялось второе заседание Диалога на высоком уровне между Республикой Молдова и Европейским союзом по вопросам занятости, компетенций, образования, социальной политики и прав ребенка, передает moldpres.md

Заседание прошло под эгидой исполнительного вице-президента Европейской комиссии по вопросам социальных прав и компетенций, качественных рабочих мест и подготовки кадров Роксаны Мынзату. В мероприятии приняли участие министр образования и исследований Дан Перчун и министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Роксана Мынзату подтвердила поддержку Европейским союзом Республики Молдова, в том числе в процессе ассоциации с программой Erasmus+. ЕС выделил 5 млн евро на поддержку стран-кандидатов, стремящихся стать ассоциированными государствами программы, а Министерство образования и исследований запустило процесс создания будущего Национального агентства Erasmus+ в Республике Молдова.

Министр образования Дан Перчун назвал стратегическим приоритетом Республики Молдова ускоренное продвижение процесса присоединения к Европейскому союзу и открытие переговоров по всем кластерам, исходя из существенного прогресса и принципа заслуг.

В своем выступлении министр обозначил основные приоритеты сектора: обеспечение равного доступа каждого ребенка к инклюзивному и качественному образованию, повышение эффективности государственных инвестиций в образование, продвижение академической честности, модернизация профессионально-технического образования и укрепление исследований и инноваций.

Среди других обсуждаемых инициатив – запуск проекта по укреплению системы образования для детей из уязвимых групп, а также продолжение поддержки полного присоединения Республики Молдова к Программе Erasmus+.