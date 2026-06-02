ЕС выделяет Молдове более 27 млн евро на образование.

Об этом было заявлено в ходе второго Диалога высокого уровня между ЕС и Молдовой в Брюсселе, передает zdg.md

Встреча была посвящена реформам в области труда, навыков, образования, социальной защиты и прав ребёнка. В ней приняли участие представители Европейской комиссии, а также министры труда и образования Молдовы.

Стороны обсудили прогресс страны в приведении национальных стандартов в соответствие с нормами ЕС в контексте процесса евроинтеграции.

Финансирование в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) направлено на модернизацию школьных программ, поддержку занятости женщин и молодёжи, а также развитие первичной медицинской помощи.

Отдельно отмечается, что в рамках социального компонента Плана роста Молдова может получить до 236 млн евро к 2027 году при выполнении необходимых реформ.

Кроме того, страна уже получила 16 млн евро по программе Erasmus+ с 2021 года и рассматривается возможность более тесной интеграции в европейские образовательные программы.