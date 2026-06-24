В Молдове увеличат число бюджетных мест в профобразовании.

Правительство утвердило план приема в учреждения профессионально-технического образования на 2026–2027 учебный год.

Власти профинансируют более 12 тысяч бюджетных мест, при этом особое внимание будет уделено развитию дуального обучения и подготовке специалистов для технических отраслей, передает moldova1.md

Согласно решению кабмина, в центрах передового опыта, колледжах и профессиональных училищах страны предусмотрено 12 282 бюджетных места. Из них 2 669 мест выделены для дуального образования, что более чем на 500 мест превышает показатель прошлого года.

Министр образования и исследований Дан Перчун заявил, что развитие дуального обучения остается одним из ключевых приоритетов ведомства. По его словам, именно эта модель подготовки позволяет наиболее эффективно сочетать теоретическое обучение с практикой на предприятиях.

Еще одним приоритетом станет увеличение числа мест по направлениям STEM — инженерии, строительству и энергетике. В то же время количество мест по некоторым специальностям, где спрос на рынке труда ниже, может быть сокращено.

Впервые в системе профессионального и высшего образования будут предусмотрены специальные бюджетные места для абитуриентов ромской национальности. В Министерстве образования отмечают, что эта мера направлена на расширение доступа к образованию для представителей уязвимых групп населения.

Приемная кампания пройдет в 79 учебных заведениях, среди которых 13 центров передового опыта, 34 колледжа, 31 профессиональное училище и Центр интегрированной подготовки по применению закона. Восемь учреждений являются частными.

Всего на новый учебный год предусмотрено 20 761 место, включая 8 479 платных. Прием документов стартует 20 июля и будет проходить исключительно через электронную платформу eadmitere.sime.md.

По данным Министерства образования, интерес к профессионально-техническому обучению продолжает расти. В 2025–2026 учебном году число зачисленных в учреждения среднего профобразования увеличилось на 14,7%, а в послесредние профессиональные учреждения — более чем на 4%.

На финансирование программ профессионально-технической подготовки государство направит свыше 1,43 млрд леев. Дополнительные средства на подготовку специалистов выделят также Министерство здравоохранения, МВД и Министерство обороны.