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noi.md logonoi
30 Июля 2026, 21:33
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В Молдове утверждено Положение об аккредитации AIPA

Правительство утвердило Положение о порядке и критериях аккредитации Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, а также о финансовом управлении, контроле и обеспечении прозрачности.

В Молдове утверждено Положение об аккредитации AIPA.
В Молдове утверждено Положение об аккредитации AIPA.

Документ устанавливает порядок предоставления, пересмотра и отзыва аккредитации Агентства по платежам, определяет критерии аккредитации, правила финансового управления Национальным фондом развития сельского хозяйства и сельской местности, механизмы контроля, а также меры по обеспечению прозрачности, передает noi.md

Новые положения укрепляют систему внутреннего контроля Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве за счет четкого разграничения функций по утверждению выплат, осуществлению платежей и бухгалтерскому учету, внедрения современных механизмов управления рисками и предотвращения мошенничества, развития систем оценки эффективности и информационной безопасности в соответствии с европейскими стандартами.

Кроме того, Положение определяет роль Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности как органа управления, ответственного за аккредитацию и постоянный мониторинг деятельности Агентства по платежам, а также роль органа по сертификации, который будет оценивать соблюдение критериев аккредитации и функционирование систем контроля в соответствии с международными стандартами аудита. 

Аккредитация является необходимым этапом для укрепления институционального потенциала по управлению Национальным фондом развития сельского хозяйства и сельской местности, а также для подготовки к управлению европейскими фондами, включая фонды, предназначенные для стран-кандидатов на вступление в Европейский союз.

Источник
noi.md logonoi
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