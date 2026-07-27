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logos.press.md logologos
27 Июля 2026, 17:29
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На сельское развитие агентство AIPA авторизовало еще более 17 млн леев

В течение прошлой рабочей недели агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве утвердило к оплате заявки на финансовую поддержку в сумме 17,49 млн леев.

На сельское развитие агентство AIPA авторизовало еще более 17 млн леев.
На сельское развитие агентство AIPA авторизовало еще более 17 млн леев.

Средства выделены из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды и Плана роста Республики Молдова на 2025-2027 годы, передает logos-pres.md

В рамках программы LEADER агентство AIPA авторизовало 150 заявок от сельских активистов и инициативных групп на субсидии в сумме около 13,2 млн леев. 

Также, было утверждено к оплате 2,26 млн леев в форме авансового платежа для оплаты первого лизингового взноса по заявке, поданной в 2025 году. Эти средства направляются бенефициарию по проекту развития сельской экономической инфраструктуры. 

Еще чуть более 2 млн леев составили перерасчеты (в пользу получателя) по пост-инвестиционным субсидиям.

Источник
logos.press.md logologos
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