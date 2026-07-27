На сельское развитие агентство AIPA авторизовало еще более 17 млн леев.

В течение прошлой рабочей недели агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве утвердило к оплате заявки на финансовую поддержку в сумме 17,49 млн леев.

Средства выделены из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской среды и Плана роста Республики Молдова на 2025-2027 годы, передает logos-pres.md

В рамках программы LEADER агентство AIPA авторизовало 150 заявок от сельских активистов и инициативных групп на субсидии в сумме около 13,2 млн леев.

Также, было утверждено к оплате 2,26 млн леев в форме авансового платежа для оплаты первого лизингового взноса по заявке, поданной в 2025 году. Эти средства направляются бенефициарию по проекту развития сельской экономической инфраструктуры.

Еще чуть более 2 млн леев составили перерасчеты (в пользу получателя) по пост-инвестиционным субсидиям.