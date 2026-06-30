30 Июня 2026, 20:45
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Агентство AIPA открыло новый этап субсидирования производителей молока
Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) объявило о начале очередного (VII по счету) раунда приема заявок от животноводов на прямые выплаты «за килограмм» молока.
Период приема заявок - с 6 июля по 14 августа 2026 года. Заявки (с сопроводительным пакетом документов) сельхозпроизводители могут подать в территориальные отделения AIPA, передает logos-pres.md
Финансовая поддержка будет предоставлена фермерам за объемы коровьего, овечьего и козьего молока, сданного на переработку в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.
К участию в раунде прямого субсидирования допускаются животноводы:
- владеющие авторизованными (агентством ANSA) молочными фермами;
- не имеющие задолженности по уплате налогов и сборов в государственный бюджет;
- являющиеся членами профильного объединения сельхозпроизводителей;
- не входящие в список лиц, которым запрещено субсидирование; не находящиеся в процессе банкротства или ликвидации.