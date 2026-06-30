Агентство AIPA открыло новый этап субсидирования производителей молока.

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) объявило о начале очередного (VII по счету) раунда приема заявок от животноводов на прямые выплаты «за килограмм» молока.

Период приема заявок - с 6 июля по 14 августа 2026 года. Заявки (с сопроводительным пакетом документов) сельхозпроизводители могут подать в территориальные отделения AIPA, передает logos-pres.md

Финансовая поддержка будет предоставлена фермерам за объемы коровьего, овечьего и козьего молока, сданного на переработку в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

К участию в раунде прямого субсидирования допускаются животноводы: