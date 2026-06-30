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logos.press.md logologos
30 Июня 2026, 20:45
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Агентство AIPA открыло новый этап субсидирования производителей молока

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) объявило о начале очередного (VII по счету) раунда приема заявок от животноводов на прямые выплаты «за килограмм» молока.

Агентство AIPA открыло новый этап субсидирования производителей молока.
Агентство AIPA открыло новый этап субсидирования производителей молока.

Период приема заявок - с 6 июля по 14 августа 2026 года. Заявки (с сопроводительным пакетом документов) сельхозпроизводители могут подать в территориальные отделения AIPA, передает logos-pres.md

Финансовая поддержка будет предоставлена фермерам за объемы коровьего, овечьего и козьего молока, сданного на переработку в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. 

К участию в раунде прямого субсидирования допускаются животноводы: 

  • владеющие авторизованными (агентством ANSA) молочными фермами; 
  • не имеющие задолженности по уплате налогов и сборов в государственный бюджет; 
  • являющиеся членами профильного объединения сельхозпроизводителей; 
  • не входящие в список лиц, которым запрещено субсидирование; не находящиеся в процессе банкротства или ликвидации.
Источник
logos.press.md logologos
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