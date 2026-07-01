AIPA выделила фермерам Молдовы почти 54 млн леев субсидий в июне.

За июнь 2026 года Агентство по инвестициям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) авторизовало к выплате сельхозпроизводителям заявки на субсидии в сумме 53,96 млн леев.

Почти 40 млн леев фермерам причитается в форме постинвестиционных компенсаций по 38 запросам. Наибольшую долю от этой суммы приходится на субсидии по реализованным инвестиционным проектам животноводческих хозяйства – почти 14 млн леев на строительство или модернизацию девяти ферм (включая закупку племенного скота), передает logos-pres.md

Второе по значимости направление субсидирования в прошлом месяце – вложения в инфраструктуру растениеводства – чуть более 8 млн леев на шесть инвестиционных проектов (включая строительство и реконструкцию двух элеваторов со шлейфом технологического оборудования). Третье место с сумой субсидий около 6 млн леев – сельский туризм (создание или благоустройство пяти гостевых домов).

Четверная строка в июньском рейтинге постинвестиционных субсидий – за виноделием — 4,4 млн леев (закладка 26 га виноградников, установка систем поддержки на 48 га виноградников, приобретение двух тракторов, одной дождевальной установки).

В качестве авансовых платежей фермерам в прошлом месяце предоставлено 13,83 млн леев. В основном это оплата первых траншей проектов в племенном животноводстве (включая пчеловодство) и закупка сельхозтехники и оборудования для теплиц.

Кроме того, сравнительно небольшая сумма (0,50 млн леев) была предоставлена на развитие 17 проектов в рамках программы сельских инициативных групп LEADER.

Помимо субсидий в прошлом месяце через агентство AIPA из Государственного резервного фонда были выделены финансовые средства в размере 61,71 млн леев на финансовую помощь фермерам в виде возмещения акцизов на дизельное топливо.