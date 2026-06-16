Молдова приводит правила дорожного движения в соответствие со стандартами ЕС.

На общественном заседании под председательством министра инфраструктуры и регионального развития Владимира Боля и государственного секретаря по транспорту Мирчи Пэскалуцэ был обсуждён проект Кодекса дорожного транспорта, согласующийся с нормативно-правовой базой Европейского союза. В заседании приняли участие представители профессиональных ассоциаций, транспортных операторов и деловой среды, сообщает logos-press.md

Предложенные поправки предусматривают полную и согласованную имплементацию в национальное законодательство Пакета мер по мобильности I и соответствующего законодательства ЕС, объединяя в одном нормативном акте основные европейские правила, регулирующие доступ к профессии оператора дорожного транспорта, доступ к рынку и условия ведения деятельности в этом секторе.

Благодаря этим поправкам транспортные операторы Республики Молдова получат доступ к нормативно-правовой базе, совместимой с той, которая применяется в государствах-членах Европейского союза, что облегчит доступ к европейскому рынку, снизит административные барьеры и обеспечит более прозрачные и предсказуемые условия конкуренции.

Проект также предусматривает меры по цифровизации административных процессов, использование беспилотных транспортных средств при определенных условиях, регулирование каботажных перевозок, а также усиление требований к безопасности дорожного движения и социальной защите водителей. Новые положения также направлены на признание профессиональных навыков в соответствии с европейскими стандартами, что будет способствовать повышению конкурентоспособности сектора автомобильных перевозок.

В ходе консультаций участники проанализировали предложенные изменения и представили предложения и замечания, которые будут дополнительно рассмотрены в процессе доработки проекта.

Министерство инфраструктуры и регионального развития продолжит диалог со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения законодательной базы, соответствующей европейским стандартам и адаптированной к реалиям транспортного сектора.