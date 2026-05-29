Молдова вошла в топ-5 поставщиков орехов в Евросоюз.

Общие доходы страны от ежегодного экспорта орехов превысили 41 миллион долларов США. Итоги работы и планы развития отрасли обсудили в Кишиневе на юбилейной конференции, посвященной 20-летию Ассоциации ореховодов Молдовы.

Основная часть молдавской продукции идет именно на европейский рынок — туда отправляется 86% от всего объема экспорта, а главными покупателями выступают Германия, Франция, Румыния и Нидерланды. В глобальном рейтинге Молдова сейчас занимает 11-е место по экспорту орехов в скорлупе и 9-е место в мире по поставкам очищенного ядра. Всего в стране под ореховые сады занято около 18 тысяч гектаров, с которых ежегодно собирают около 23 тысяч тонн урожая.

Для поддержки этой стратегической отрасли министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности внедряет новую программу помощи аграриям на 2026–2030 годы. Государственное финансирование направят на модернизацию плантаций, закупку систем полива, внедрение европейских высокоурожайных сортов и строительство современных перерабатывающих центров. Помощь будет выделяться на основе строгого конкурса, а максимальный размер выплаты на один эффективный проект составит около 7 миллионов леев.

«Сельскохозяйственный сектор продолжат поддерживать, так как продукция с высокой добавленной стоимостью, особенно очищенные орехи, имеет самый большой потенциал для роста», — заявила министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга. Профильная Ассоциация ореховодов, созданная в 2006 году, сегодня объединяет 129 постоянных членов и сотрудничает более чем с 350 производителями по всей республике.