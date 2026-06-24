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rupor.md logorupor
24 Июня 2026, 18:43
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В Молдове утвердили пособия в 1 000 леев для учеников из реорганизованных школ

Родители учеников, чьи учебные заведения попали под реорганизацию, в течение двух лет будут получать ежемесячную финансовую помощь от государства.

В Молдове утвердили пособия в 1 000 леев для учеников из реорганизованных школ.
В Молдове утвердили пособия в 1 000 леев для учеников из реорганизованных школ.

Как сообщает Министерство образования, правительство уже утвердило необходимый для этого механизм, который заработает с нового учебного года, передает rupor.md

Новое пособие рассчитано на 1 328 школьников, которым пришлось сменить учебное заведение. Деньги будут выплачивать в течение двух лет подряд, но только во время учебы — по 9 месяцев в году, начиная с учебного года 2026/2027. Выплаты предназначены для родителей или законных представителей детей, чтобы компенсировать расходы и усилия на поездки до новой, дальше расположенной школы. Общий бюджет этой программы на два года составит 23,9 миллиона леев.

Министр образования Дан Перчун подчеркнул, что государство обязано поддержать семьи в этот переходный период.

«Реформа школьной сети не должна ущемлять ни одного ребенка. Ежемесячное пособие в размере 1 000 леев, предоставляемое в течение двух лет, — это конкретный инструмент, с помощью которого государство берет на себя ответственность перед семьями, которых напрямую коснулась реорганизация. Каждый лей инвестируется в систему, в более качественные условия обучения для учеников» - заявил Перчун.

Механизм финансирования не является новым, это корректировка уже работающего механизма (ПП № 506/2024), приведенная в соответствие с обновленной правовой базой.

Источник
rupor.md logorupor
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