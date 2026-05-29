noi.md
29 Мая 2026, 21:52
НКСС опубликовала график выплат пенсий, пособий и других социальных выплат на июнь

Национальная касса социального страхования (НКСС) опубликовала график выплат пенсий, пособий и других социальных выплат на июнь, объявив также о перечислении первого транша средств в размере 73 миллионов леев.

По данным ведомства, финансирование пенсий и социальных пособий, выплачиваемых через банковские учреждения, будет произведено 3 июня. На 9 июня запланировано финансирование именных государственных пособий и ежемесячных государственных пособий, а 12 июня будут профинансированы средства на предоставление социальной помощи, передает noi.md

Перечисления для выплаты единовременных пособий при рождении ребенка, пособий по уходу за ребенком, пособий по воспитанию близнецов, отцовских пособий, пособий по временной нетрудоспособности и пособий по материнству будут осуществлены 5, 15 и 22 июня. 

НКСС напоминает, что получатели социальных выплат могут получить свои деньги как с помощью социальной банковской карты либо через привязанный банковский счет в приложении EVO, так и в почтовых отделениях Poșta Moldovei. Ведомство уточняет, что граждане, выбравшие получение выплат на почте, должны забрать их в течение трех месяцев. 

Если деньги не будут востребованы в этот период, выплата приостанавливается. Для ее возобновления получателю необходимо обратиться в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства и подать заявление, предъявив удостоверение личности.

noi.md
