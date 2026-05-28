Граждане Молдовы, работающие в Словакии, смогут получать пенсии и пособия.

Целью соглашения между Республикой Молдова и Словацкой Республикой в области социального обеспечения является обеспечение гарантий социальной защищенности для трудящихся-мигрантов из Республики Молдова, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность и/или проживают на территории Республики Молдова либо Словацкой Республики. Положения документа будут распространяться и на словацких трудящихся-мигрантов в Республике Молдова, передает noi.md

Таким образом, соглашение позволит лицам, имеющим на это право, получать пенсию по возрасту; пенсию по ограничению возможностей (инвалидности) вследствие общего заболевания; пенсии и пособия по ограничению возможностей, наступившему в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний; пенсию по случаю потери кормильца.

В то же время Словацкая Республика в соответствии со своим законодательством будет предоставлять пенсию по инвалидности, пенсию для вдов и вдовцов, пенсию сиротам, досрочную пенсию, а также 13-ю пенсию.

Соглашение было подписано 26 марта 2026 года в Братиславе.

На сегодняшний день Республика Молдова подписала 23 соглашения в области социального обеспечения, 18 из которых уже применяются для назначения социальных выплат.