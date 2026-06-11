theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
11 Июня 2026, 19:37
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове утвердили новый порядок оценки ущерба окружающей среде

Документ определяет порядок установления масштабов экологического вреда, выявления виновных и разработки мер по восстановлению пострадавших территорий.

В Молдове утвердили новый порядок оценки ущерба окружающей среде.
В Молдове утвердили новый порядок оценки ущерба окружающей среде.

Новый механизм будет применяться в случаях загрязнения воды, почвы, повреждения природных экосистем, мест обитания животных и объектов биоразнообразия, передает  realitatea.md

Как сообщили в Министерство окружающей среды Молдовы, оценкой ущерба и контролем за его устранением займутся несколько государственных структур. Инспекторат по охране окружающей среды Молдовы будет устанавливать факт нарушения и ответственного оператора, а Агентство окружающей среды Молдовы — оценивать последствия и утверждать меры по восстановлению.

После выявления ущерба компании будут обязаны представить план устранения последствий с указанием сроков, стоимости работ и механизмов контроля.

В ведомстве считают, что новая методология поможет усилить ответственность бизнеса за загрязнение окружающей среды, снизить экологические риски и повысить эффективность природоохранных мер.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте