В Молдове утвердили новый порядок оценки ущерба окружающей среде.

Новый механизм будет применяться в случаях загрязнения воды, почвы, повреждения природных экосистем, мест обитания животных и объектов биоразнообразия, передает realitatea.md

Как сообщили в Министерство окружающей среды Молдовы, оценкой ущерба и контролем за его устранением займутся несколько государственных структур. Инспекторат по охране окружающей среды Молдовы будет устанавливать факт нарушения и ответственного оператора, а Агентство окружающей среды Молдовы — оценивать последствия и утверждать меры по восстановлению.

После выявления ущерба компании будут обязаны представить план устранения последствий с указанием сроков, стоимости работ и механизмов контроля.