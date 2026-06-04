В Кишинёве 74 ребёнка готовы к усыновлению, но 26 из них — братья и сёстры.

Самым серьёзным барьером для потенциальных родителей, по данным муниципального управления, становиться необходимость брать на себя ответственность сразу за нескольких детей, пишет rupor.md

На данный момент больше трети детей – это братья и сёстры:

одна группа из 4 детей;

четыре группы по 3 ребёнка;

пять пар братьев и сестер.

Как отмечается в сообщении управления, потенциальные усыновители редко оказываются готовы материально и психологически принять в семью сразу троих или четверых детей. Ситуация обостряется тем, что в пятой группе из общего числа братьев и сестер, четверо с особыми потребностями.

Для некоторых процесс усыновления близится к финалу: 16 детей прямо сейчас находятся на этапе усыновления (ждут решения суда или оформление документов), а 4 ребенка уже нашли свои новые семьи.