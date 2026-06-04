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rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 16:40
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В Кишинёве 74 ребёнка готовы к усыновлению, но 26 из них — братья и сёстры

Главное управление по защите прав детей Кишинева опубликовало свежую статистику: 74 ребенка (38 девочек и 36 мальчиков) готовы к усыновлению. Из них 26 детей – являются братьями и сёстрами, которых по закону нельзя разлучать.

В Кишинёве 74 ребёнка готовы к усыновлению, но 26 из них — братья и сёстры.
В Кишинёве 74 ребёнка готовы к усыновлению, но 26 из них — братья и сёстры.

Самым серьёзным барьером для потенциальных родителей, по данным муниципального управления, становиться необходимость брать на себя ответственность сразу за нескольких детей, пишет rupor.md

На данный момент больше трети детей – это братья и сёстры:

  • одна группа из 4 детей;
  • четыре группы по 3 ребёнка;
  • пять пар братьев и сестер.

Как отмечается в сообщении управления, потенциальные усыновители редко оказываются готовы материально и психологически принять в семью сразу троих или четверых детей. Ситуация обостряется тем, что в пятой группе из общего числа братьев и сестер, четверо с особыми потребностями.

Для некоторых процесс усыновления близится к финалу: 16 детей прямо сейчас находятся на этапе усыновления (ждут решения суда или оформление документов), а 4 ребенка уже нашли свои новые семьи.

Источник
rupor.md logorupor
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