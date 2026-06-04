4 Июня 2026, 16:40
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В Кишинёве 74 ребёнка готовы к усыновлению, но 26 из них — братья и сёстры
Главное управление по защите прав детей Кишинева опубликовало свежую статистику: 74 ребенка (38 девочек и 36 мальчиков) готовы к усыновлению. Из них 26 детей – являются братьями и сёстрами, которых по закону нельзя разлучать.
Самым серьёзным барьером для потенциальных родителей, по данным муниципального управления, становиться необходимость брать на себя ответственность сразу за нескольких детей, пишет rupor.md
На данный момент больше трети детей – это братья и сёстры:
- одна группа из 4 детей;
- четыре группы по 3 ребёнка;
- пять пар братьев и сестер.
Как отмечается в сообщении управления, потенциальные усыновители редко оказываются готовы материально и психологически принять в семью сразу троих или четверых детей. Ситуация обостряется тем, что в пятой группе из общего числа братьев и сестер, четверо с особыми потребностями.
Для некоторых процесс усыновления близится к финалу: 16 детей прямо сейчас находятся на этапе усыновления (ждут решения суда или оформление документов), а 4 ребенка уже нашли свои новые семьи.