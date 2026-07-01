Более 70 детей из Кишинёва ждут усыновления.

Десятки детей со статусом, позволяющим усыновление, ожидают семью в муниципии Кишинёв.

В начале июня на учёте у муниципальных властей находились 77 детей, которые могут быть усыновлены: 39 девочек и 38 мальчиков, передает ipn.md

По данным Главного управления по защите прав ребёнка, часть из них имеет братьев и сестёр, которые, как правило, усыновляются вместе. Речь идёт о 32 детях из 11 семей: две семьи имеют по четыре ребёнка, четыре семьи — по трое братьев и сестёр, пять семей — по двое. Пять из них имеют особые потребности.

Кроме того, по данным властей, 16 детей с особыми потребностями также имеют статус, позволяющий усыновление, и ищут семью. В то же время для ещё 14 несовершеннолетних процедура усыновления уже начата. Из них четверо ожидают завершения необходимых документов со стороны людей, подавших заявления на усыновление. Один ребёнок находится на этапе поиска семьи, а для другого рассматривается возможность международного усыновления.

Также трое детей уже переданы семьям, которые намерены их усыновить. В отношении пяти детей дела о международном усыновлении находятся на рассмотрении в судах. В настоящее время в судах нет дел о национальном усыновлении, находящихся на рассмотрении.

Мэрия Кишинёва вновь обратилась с призывом к людям, желающим усыновить ребёнка. Власти подчёркивают, что усыновление даёт детям шанс расти в стабильной и безопасной семейной среде, и призывают заинтересованных лиц ознакомиться с необходимыми процедурами.